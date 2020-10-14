Компания Mazda начала продажи нового субкомпактного кроссовера MX-30, который пока доступен только на родном для автопризводителя японском рынке. Продажи новинки начались с модификации "мягкий гибрид", выход чисто электрической версии отложен на январь 2021 года.

Как пишет "Российская газета", первый показ MX-30 состоялся на автосалоне в Токио в 2019 году. Он построен на базе выпускаемого с 2019-го паркетника CX-30, но имеет полностью оригинальный кузов в спортивном стиле, у него нет центральной стойки, а доступ к заднему ряду открывают распахивающиеся против хода полудвери.

Гибридная система у доступного сейчас варианта MX-30 включает 2,0-литровый бензиновый двигатель (мощность - 156 л.с., крутящий момент - 199 Нм) и 24-вольтовый стартер-генератор (6,9 л.с. и 49 Нм). Коробка передач - безальтернативный 6-ступенчатый "автомат", но тип привода можно выбрать - передний или полный.

Длина, ширина, высота кроссовера составляют 4395, 1795 и 1550 мм соответственно, колесная база - 2655 мм, то есть по размерам он сопоставим с Kia Seltos.

Цены на Mazda MX-30 в Японии начинаются от 2 млн 420 тыс. иен (около 1 млн 768 тыс. рублей). Ежегодно Mazda планирует продавать на домашнем рынке по 12 тыс. таких машин.

В 2021 году выйдет чисто электрическая версия MX-30, а в 2022 году появится экзотический последовательный гибрид, в котором роторно-поршневой ДВС не будет иметь связи с колесами - его используют только для того, чтобы через генератор заряжать тяговую батарею.

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