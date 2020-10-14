Volkswagen рассказал о новом кроссовере для России

Компания Volkswagen представила на американском рынке новый компактный кроссовер Taos. Версия данной модели запланирована и для России – ее название, спецификации, а также цены и дата начала продаж будут объявлены позднее, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В модельном ряду Volkswagen новинка позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Внешний вид автомобиля отличают оригинальный дизайн передней части и рельефный капот, а рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, отсылают к недавно представленному электромобилю ID.4. С моделью Tiguan новинка визуально связана выразительным профилем с четкой характерной линией, а колесные арки намекают на родство с моделью Atlas/Teramont.

Что касается интерьера, место водителя очерчено стремительными линиями. Декоративный элемент передней панели отделяет центральный сенсорный дисплей от органов управления климатической системы и переходит на панели отделки дверей.

В перечень стандартного оборудования включены светодиодные (LED) фары с датчиком света, а также кнопка запуска двигателя. Дополнительно можно заказать систему бесключевого доступа Kessy, двухзонную климатическую систему Climatronic, датчик дождя, подогреваемое рулевое колесо с отделкой искусственной кожей, подогреваемые передние и задние сиденья, наружные зеркала заднего вида и лобовое стекло с электрообогревом.

На американской рынке Taos оснащается новейшими технологиями Volkswagen, например, настраиваемой цифровой приборной панелью Volkswagen Digital Cockpit и продвинутыми мультимедийными системами. Для Volkswagen Taos также доступен широкий набор систем помощи водителю IQ.DRIVE. В данный комплект входят ассистент контроля дистанции спереди с функцией автоматического торможения (Front Assist), система контроля слепых зон, ассистент движения по полосе (Lane Assist), адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, и ассистент аварийной остановки (Emergency Assist). Клиенты также могут заказать систему автоматического управления дальним светом фар (Light Assist), систему адаптивного освещения (AFS) и систему помощи при парковке.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 - 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».