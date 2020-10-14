Компания Honda представила обновленный седан Accord, предназначенный для североамериканского рынка. Спустя три года модель десятого поколения получила несколько улучшений в дизайне и технологиях.

Как пишет портал Carscope.ru, внешний вид обновленного Honda Accord отличают обновленная решетка радиатора, другое оформление противотуманок, новые светодиодные фары головного света (начиная с комплектации Sport) – внешне они не изменились, но теперь светят дальше и шире. Также подготовлены новые варианты колесных дисков и новый цвет кузова Sonic Gray Pearl (доступны не во всех комплектациях).

Мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto отныне входит в стандартную комплектацию (а в версиях подороже предусмотрена их беспроводная интеграция). В некоторых комплектациях появились два USB-порта для задних пассажиров. Также появились новые системы напоминания о забытых сзади детях или вещах и управления торможением на низких скоростях.

Седану Accord Hybrid немного модернизировали 215-сильную силовую установку. Прием заказов на Accord модельного 2021 года в США начался 13 октября, цены стартуют от 24770 долларов. Гибридная версия стоит от 26370 долларов.

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