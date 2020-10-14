Ауди Центр Сочи стал первым e-tron партнером на Юге России

Компания Audi начала продажи полностью электрического SUV Audi e-tron в дилерском центре Ауди Центр Сочи, который входит в холдинг «КЛЮЧАВТО». С открытием нового e-tron партнера Audi Россия расширяет географию продаж своего электромобиля. Теперь полностью электрический SUV Audie-tron доступен для заказа в шести крупнейших дилерских центрах марки с четырьмя кольцами: Ауди Центр Сочи (Сочи), Audi City Moscow (Москва), Audi Центр Авилон (Москва), Audi Центр Запад (Москва), Audi Центр Лахта (Санкт-Петербург) и Audi Центр Екатеринбург (Екатеринбург), сообщает пресс-служба Audi Россия.

Общая площадь Ауди Центр Сочи составляет 2100 кв.м. В шоу-руме представлен весь модельный ряд марки Audi. Дилерский центр предлагает клиентам полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Audi. Кроме того, здесь клиенты могут выбрать сертифицированные автомобили с пробегом, которые реализуются в рамках программы Audi с пробегом: plus. Также Ауди Центр Сочи оказывает услуги по аренде автомобилей марки с четырьмя кольцами и полный спектр финансовых услуг – автокредитование, автострахование, лизинг и trade-in.

Напомним, продажи нового электрического кроссовера Audi e-tron стартовади на российском рынке в июле этого года. Полноразмерный кроссовер приводится в движение двумя электродвигателями суммарной мощностью 408 л.с. и оснащен электрическим полным приводом quattro. Высоковольтная аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода 436 км без дополнительной зарядки. Audi e-tron разгоняется до 100 км/ч всего за 5,7 с в режиме overboost. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Audi e-tron также получил адаптивную пневматическую подвеску и прогрессивное рулевое управление.

Переднюю часть Audi e-tron отличает восьмиугольная решетка Singleframe с вертикальными планками. Вдоль нижней кромки светодиодных фар Matrix LED расположены четыре горизонтальные полоски дневных ходовых огней, которые впервые интегрированы непосредственно в блоки фар и образуют оригинальную световую подпись e-tron. В задней части накладка широкого диффузора акцентирует внимание на том, что у автомобиля отсутствуют патрубки системы выпуска. Уже в стандартном оснащении электрический кроссовер имеет светодиодную оптику и 19-дюймовые легкосплавные диски «5 рукавов Aero».

Что касается интерьера, центральный тоннель выполнен открытым с двух сторон: на нем расположена опора для руки, в которую встроен модуль переключения режимов движения. К водителю обращены два сенсорных дисплея системы MMI, с помощью которых происходит управление основными функциями автомобиля. Количество кнопок и органов управления сведено к минимуму. Входящая в стандартное оснащение виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с четкой графикой и высоким разрешением предлагает два режима отображения информации. Опциональная система Audi virtual cockpit plus предлагает дополнительный третий режим, в котором отображаются подробные сведения о работе электрического привода.

В стандартном оснащении Audi e-tron получил многофункциональный кожаный руль, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, навигационную систему MMI Navigation plus с MMI touch response, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, ассистент сохранения полосы движения, электропривод крышки багажника, зарядные кабели и др.

Стоит отметить, что Audi e-tron стала первой серийной моделью, для которой предлагаются опциональные виртуальные зеркала заднего вида. В опоры «зеркал» встроены небольшие камеры, изображения с которых выводятся на высококонтрастные OLED-дисплеи в салоне автомобиля. С виртуальными зеркалами заднего вида коэффициент аэродинамического сопротивления Audi e-tron составляет 0,27, что является лучшим показателем в сегменте кроссоверов.

В каких еще городах есть дилерские центры Audi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».