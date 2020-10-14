Минпромторг обновит перечень автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

Минпромторг РФ планирует до 1 марта 2021 года обновить перечень легковых автомобилей от 3 млн рублей, облагаемых так называемым «налогом на роскошь». Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно действующему законодательству, владельцы авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска машины прошло не более 3 лет. При этом владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, на авто ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет - в тройном.

«Мы не ставим специально цель увеличить или уменьшить количество позиций перечня и объективно отражаем ту информацию о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей, которая официально представляется производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств», - подчеркнули в Минпромторге.

Напомним, этот перечень все время меняется с учетом повышения цен и появления более дорогих комплектаций. Так, например, сегодня в списке автомобилей, с которых владельцы будут платить налог за 2020 год с повышенным коэффициентом, насчитывается 1300 моделей.

Стоит отметить, что в 2020 году, с учетом дорогих комплектаций в этот список попали автомобили не только премиальных брендов, но и тех, которых принято считать массовыми (например, Mazda, Nissan, Volkswagen и Subaru). Обратим внимание, что самый многочисленный сегмент в этом перечне - 632 автомобиля (почти половина) - составляют модели, цена которых лежит в диапазоне 3 - 5 млн руб. Еще 486 машин обладают стоимостью от 5 до 10 млн руб. В списке - 100 моделей, цена которых от 10 млн до 15 млн и 82 машины - стоимостью свыше 15 млн рублей.

Отметим также, что данный вид налога очень важен для региональных бюджетов, потому что остается полностью в их распоряжении и не уходит на федеральные нужды.

Сколько стоят эти и другие новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».