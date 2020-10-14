Ford объяснил отказ от производства седанов

Компания Ford, которая минувшим летом выпустила последние экземпляры седанов Taurus и Fusion, объяснила отказ от производства автомобилей с этим типом кузова. Отныне Ford выпускает только внедорожники, кроссоверы, пикапы и пони-кар, пишет портал Motor.ru.

Как рассказал в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения марки Кумар Галхотра, ключевым моментом для принятия решения о прекращении производства седанов стал тот факт, что сегмент седанов уже довольно давно находится в упадке и снижение популярности лишь ускорялось за последние несколько лет.

По словам топ-менеджера, производство транспортных средств является чрезвычайно ресурсоемким бизнесом, поэтому, когда в компании встал вопрос об инвестициях в дальнейшее развитие, то между вложениями в падающий сегмент рынка в лице седанов и растущим сегментом в лице кроссоверов выбор был очевиден. Множество новых продуктов, считает Галхотра, компенсируют компании потерю седанов, тем более что они являются гораздо более рентабельными и популярными.

Между тем, компания Ford объявила о скорой отставке самых мощных атмосферных Mustang – 2020 модельный год станет последним для «трековых» купе Shelby GT350 и Shelby GT350R. Обе модели снимут с производства осенью 2020 года, и преемников в текущем поколении у спецверсий не будет. После завершения производства Ford Mustang Shelby GT350, Shelby GT350R и спецверсии Bullit гамма «заряженных» модификаций сократится до двух – флагманской топ-версии Mustang GT500 с компрессорным 770-сильным V8 5.2 Predator и лимитированного издания Mustang Mach 1.

«Трековые» Mustang Shelby GT350 и Shelby GT350R оснащаются 5,2-литровым 533-сильным (580 Нм) мотором V8 в сочетании с безальтернативной 6-скоростной «механикой». Безнаддувный Voodoo V8 известен высокооборотистым характером – его можно раскручивать до 8250 оборотов в минуту. «Триста пятидесятые» версии – самые мощные «атмосферники» в линейке, ведь «обычный» Mustang GT с мотором V8 5.0 Coyote выдает 466 л.с., а на спецверсии Mach 1 тот же агрегат форсирован до 482 л.с.

Грядущее завершение производства безнаддувных Mustang Shelby GT350 и Shelby GT350R можно объяснить желанием Ford склонить покупателей к покупке более мощной и дорогой 770-сильной версии Shelby GT500. Решение логично, ведь жизненный цикл «шестого» Mustang подходит к концу, и американская компания уже намекнула, как может выглядеть преемник легендарного фастбэка.

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