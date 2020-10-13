Volkswagen отзывает в России автомобили Phaeton

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4 автомобилей Volkswagen Phaeton, реализованных в 2009 году. Причина отзыва: на некоторых автомобилях Phaeton с солнечной панелью крыши вследствие загрязнения поверхностей склеивания при производстве стеклянная солнечная панель крыши может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надежно. Отсоединение стеклянной панели во время движения представляет опасность для участников движения позади автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет подклеена стеклянная крышка солнечной панели крыши. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи представительских седанов Volkswagen Phaeton завершились в России осенью 2016 года. Автомобиль предлагался на российском рынке в обычном и длиннобазном вариантах. Однако высоким спросом эта модель в нашей стране не пользовалась. Даже в лучшие годы продажи седана Volkswagen Phaeton на российском рынке не превышали сотни экземпляров, а по итогам 2015 года, ставшего для модели последним, дилеры марки смогли реализовать всего 16 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на прошлой неделе компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 13 внедорожников Volkswagen Touareg R-Line, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: из-за отклонений в производственном процессе может полностью отсоединиться наружная часть накладки задней правой двери. На всех автомобилях должна быть заменена наружная накладка задней правой двери.

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