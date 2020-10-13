Более 6 млн автомобилей подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Количество транспортных средств, зарегистрированных в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», 9 октября 2020 года перешагнуло очередную значимую отметку, достигнув 6 миллионов. Предыдущий рубеж (5 млн машин) был преодолен 10 февраля 2020 года, сообщает пресс-служба ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, требование об обязательном оснащении выпускаемых в обращение в России пассажирских и грузовых транспортных средств устройством вызова экстренных оперативных служб (аппаратурой системы «ЭРА-ГЛОНАСС») вступило в силу 1 января 2017 года. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 6 млн 33 тыс. 655 автомобилей, ежедневно их становится больше на 4-5 тысяч. Рост подключенных транспортных средств влечет за собой повышение числа экстренных вызовов. Сейчас фильтрующий контактный центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» обрабатывает в среднем 16,7 тыс. вызовов в сутки.

Как отмечается, сегодня ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является не только инструментом, сохраняющим жизнь и здоровье участников дорожного движения, но и универсальной цифровой платформой. На основе базовых функций системы реализован ряд инновационных продуктов и услуг для цифровизации различных отраслей экономики.

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