Ford в III квартале получил прибыль почти в 1 млрд. долларов

По результатам третьего квартала 2009 года концерн Ford получил операционную прибыль в размере 1,1 млрд. долларов. Таким образом, Ford получил прибыль второй квартал подряд, четыре предыдущих квартала были для компании убыточными. Для сравнения, первый квартал 2009 года Ford закончил с чистым убытком в 1,4 млрд. долларов.

Как отмечает Auto.Lenta.Ru , североамериканское подразделение Ford впервые с 2005 года также показало положительный результат доходности – операционная прибыль за три месяца (до вычета налогов) составила 357 млн. долларов. По мнению экспертов, столь высокие финансовые результаты Ford обусловлены эффективностью программы реструктуризации, которую реализовал автоконцерн, а также ростом продаж автомобилей на многих крупных рынках – в тех странах, где действуют или действовали программы стимулирования спроса на новые машины.

Исходя из результатов третьего квартала, аналитики Ford надеются, что 2009 год концерн закончит с положительной наличностью, а в будущем году компания рассчитывает стать «устойчиво прибыльной».