В сентябре рынок новых грузовиков показал рост на 15%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в сентябре 2020 года составил 7 тыс. единиц, что на 14,8% больше, чем в сентябре 2019 года. Эксперты отмечают, что последний раз положительная динамика на этом рынке фиксировалась в феврале текущего года.

Лидерство среди марок на рынке грузовиков удерживает KAMAZ. На его долю в сентябре пришлось порядка 39% от общего объема, что соответствует 2,7 тыс. машин. Это на 44,2% больше, чем год назад. Лучшей среди иностранных марок стала шведская Scania, рыночный показатель которой составил 565 автомобилей (+89,6%). Замыкает тройку лидеров отечественный GAZ с очень близким результатом - 555 купленных машин (-28,4%). Кроме того, в ТОП-5 сентября вошли белорусский MAZ (352 шт.; +20,5%) и шведский Volvo (350 шт.; -7,4%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2020 года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 7,2% до 51 тыс. единиц.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».