Российский рынок новых LCV в сентябре вырос на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей по итогам сентября 2020 года составил 10,1 тыс. единиц. Это на 12,3% выше показателя годичной давности.

Первенство среди новых LCV по-прежнему принадлежит отечественному бренду GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось почти 40% от общего объема или 4 тыс. купленных экземпляров – на 1,8% меньше, чем в сентябре 2019-го. На втором месте (и первом среди иномарок) находится американский бренд Ford с результатом, превышающим 1,6 тыс. штук (+51,2%).

Далее следуют отечественные марки УАЗ (1,4 тыс. шт.) и LADA (1,3 тыс. шт.), также продемонстрировавшие положительную динамику (+10,9% и +29,9% соответственно). В пятерку лидеров вошел и французский Peugeot (356 шт.; +24,5%).

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2020 года объем российского рынка новых LCV составил 71,1 тыс. единиц, что на 9,2% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года. Подробности – здесь.

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