Рынок автомобилей с пробегом в РФ растет три месяца подряд. В сентябре +24%

Российский рынок подержанных легковых автомобилей показывает рост на протяжении трех последних месяцев. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года россияне купили 565 тысяч автомобилей с пробегом – на 24% больше, чем за тот же период прошлого года. Напомним, что в августе этот показатель составил +11%, а в июле +14%.

Более половины (51%) вторичного рынка приходится на пять брендов. Лидирует здесь отечественная LADA – в первый месяц осени жители нашей страны стали обладателями 128 тысяч таких машин с пробегом. Также за этот период они приобрели 63 тысячи подержанных легковых автомобилей Toyota и по 32 тысячи – Nissan, Hyundai и KIA. При этом перепродажи всех перечисленных марок демонстрируют рост: от +15% у LADA до +41% у KIA.

Несмотря на продолжавшийся в течение 3 квартала рост, по итогам 9 месяцев нынешнего года рынок легковых машин с пробегом в РФ еще находится «в минусе». Так, за это время его объем составил порядка 3,9 млн единиц, что на 2% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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