Более 60% всей мототехники в России – отечественных марок

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 2 млн 392 тыс. мотоциклов (на 1 июля 2020 года). Примечательно, что больше всего такой техники (61%) - отечественного производства, что составляет в числовом выражении 1 млн 459 тыс. штук.

На втором месте – японские мотоциклы (251 тыс. шт.) или примерно каждый десятый. Далее следует продукция из Белоруссии (191 тыс. шт.) и Чехии (146 тыс. шт.). В пятерку самых распространенных в мотопарке нашей страны вошли также украинские мотоциклы (137 тыс. шт.).

В марочном рейтинге три первых позиции занимают российские бренды. Лидирует «ИЖ»: на него приходится 30% от общего количества мотоциклов в стране (723 тыс. шт.). На второй позиции – «Урал» (335 тыс. шт.) с долей 14%. На третьей – мотоциклы производства Завода имени Дегтярева (ЗиД), которых на середину 2020 года насчитывалось 223 тыс. штук (доля – 9,3%). Таким образом, на первую тройку суммарно приходится свыше 50% российского парка мотоциклов.

Далее в рейтинговой таблице следует продукция белорусского предприятия – мототехника «Минск» (191 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 чешская Jawa (146 тыс. шт.). На шестой позиции – отечественный бренд «Тула» (140 тыс. шт.). На седьмой – украинский «Днепр» (137 тыс. шт.). У остальных брендов первой десятки (японских Honda, Yamaha, Suzuki) доля в российском парке мототехники ниже 5%, а количество – менее 100 тыс. единиц.

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