Volvo открыла новый дилерский центр в Оренбурге

В Оренбурге начал работу новый дилерский центр Volvo, оформленного в соответствии с современной концепцией Volvo Retail Experience. Таким образом, компания Volvo Car Russia вышла в новый для себя регион, расширяя дилерскую сеть в России.

Как сообщает пресс-служба шведской марки, общая площадь Volvo Car Оренбург превышает 1000 кв.м: сервисная часть занимает 750 кв.м, под шоу-рум выделено 380 кв.м – здесь представлена вся линейка Volvo на российском рынке, а также фирменные аксессуары. Дилерский центр предлагает клиентам продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисное обслуживание, а также услуги страхования и кредитования.

На текущий момент дилерская сеть Volvo Car Russia состоит из 37 дилерских центров в 22 городах (включая 2 сервисных дилеров). В сентябре российские дилеры Volvo реализовали 832 автомобиля, что на 15% ниже показателя годичной давности. Бестселлером марки в нашей стране остается среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 404 единиц (+11%). По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Volvo составили 4944 машины – на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В каких еще городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».