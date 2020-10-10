Первые купе-кроссоверы Geely Tugella появились в России

Первые купе-кроссоверы Geely Tugella уже появились в Москве, о чем свидетельствуют фотографии автовоза с новыми автомобилями, замеченного на МКАД. Как пишет портал «Китайские автомобили», судя по некоторым деталям, это Tugella белорусской сборки.

Согласно Одобрению типа транспортного средства, выданному ранее заводу «БелДжи» на модель Geely FY11 Tugella, для купеобразного кроссовера будут доступны две форсировки 2,0-литрового турбомотора – на 200 и 238 л.с. Трансмиссия – безальтернативный 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод – передний и полный.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 9741 автомобиль, что на 54% больше по сравнению с прошлым годом. Самой продаваемой моделью Geely в нашей стране остается флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи с начала года составили 4937 машин. Кроме того, популярностью у российских покупателей пользуется и новый компактный кроссовер Geely Coolray, который показал успешный старт продаж, а число предзаказов по-прежнему остается высоким.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».