Разработчик Aurus планирует выпуск автомобилей на водороде

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ планирует создать линейку автомобилей на водородном топливе. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова по итогам посещения предприятия, что ключевой современный проект НАМИ – линейка автомобилей Aurus.

На данный момент линейка Aurus состоит из седана и лимузина Senat, а в следующем году к ним присоединится внедорожник Komendant. Позже линейку пополнит минивэн Arsenal и кабриолет на базе парадного автомобиля, а также электрический мотоцикл.

Как сообщалось ранее, первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет представительский седан Aurus Senat. Первые автомобили елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.