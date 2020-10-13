UzAuto Motors получил доступ к новой модельной линейке глобальной платформы GM | АВТОСТАТ

UzAuto Motors получил доступ к новой модельной линейке глобальной платформы GM

401 0

UzAuto Motors получил доступ к новой модельной линейке глобальной платформы GM

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Узбекский завод UzAuto Motors, выпускающий для российского рынка модели Chevrolet массового сегмента, получил сертификат качества BIQ IV, который открывает производству доступ к новой модельной линейке глобальной платформы General Motors. Таким образом, предприятие UzAuto Motors в городе Асака официально стало одним из лучших заводов GM в мире по качеству продукции, сообщает пресс-служба «Келес Рус», официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ.

«Полученная аккредитация, помимо всего прочего, позволит UzAuto Motors в дальнейшем расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей за счет новой линейки глобальной платформы GM, – комментирует исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов. –  Нами, к примеру, уже ведутся переговоры, итогом которых станет появление в 2021 году в России двух новинок Chevrolet: бизнес-седана в сегменте С и среднеразмерного кроссовера в сегменте SUV. А те три модели, которые уже продаются в России: хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia – в следующем году будут модернизированы, появятся новые их комплектации».

Напомним, компания «Келес Рус», которая с 15 июня начала продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt), по итогам лета реализовала более 500 автомобилей. До конца года в нашей стране планируется продать 3000 машин, а в следующем году компания рассчитывает занять на российском рынке долю в 1,5 – 2%.

При этом в «Келес Рус» отмечают, что количественные показатели для компании сейчас не главное. В приоритете – создание разветвленной дилерской сети, которая на сегодня насчитывает уже 21 дилерский центр, а до конца года их должно быть 50. «Массовому бренду, чтобы чувствовать себя на российском рынке хорошо, нужно быть представленным везде: страна большая, машину нужно иметь возможность купить везде, чтобы не ехать за ней в соседний регион. Наши основные клиенты не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Они в регионах, куда мы должны прийти и открыть примерно 120 – 130 дилерских центров к 2022 году», – заявил Вадим Артамонов.

В настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 - 2021 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство новинки chevrolet general motors

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно