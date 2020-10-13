UzAuto Motors получил доступ к новой модельной линейке глобальной платформы GM

Узбекский завод UzAuto Motors, выпускающий для российского рынка модели Chevrolet массового сегмента, получил сертификат качества BIQ IV, который открывает производству доступ к новой модельной линейке глобальной платформы General Motors. Таким образом, предприятие UzAuto Motors в городе Асака официально стало одним из лучших заводов GM в мире по качеству продукции, сообщает пресс-служба «Келес Рус», официального дистрибьютора UzAuto Motors в РФ.

«Полученная аккредитация, помимо всего прочего, позволит UzAuto Motors в дальнейшем расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей за счет новой линейки глобальной платформы GM, – комментирует исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов. – Нами, к примеру, уже ведутся переговоры, итогом которых станет появление в 2021 году в России двух новинок Chevrolet: бизнес-седана в сегменте С и среднеразмерного кроссовера в сегменте SUV. А те три модели, которые уже продаются в России: хэтчбек Spark, седаны Cobalt и Nexia – в следующем году будут модернизированы, появятся новые их комплектации».

Напомним, компания «Келес Рус», которая с 15 июня начала продажи Chevrolet массового сегмента (модели Spark, Nexia и Cobalt), по итогам лета реализовала более 500 автомобилей. До конца года в нашей стране планируется продать 3000 машин, а в следующем году компания рассчитывает занять на российском рынке долю в 1,5 – 2%.

При этом в «Келес Рус» отмечают, что количественные показатели для компании сейчас не главное. В приоритете – создание разветвленной дилерской сети, которая на сегодня насчитывает уже 21 дилерский центр, а до конца года их должно быть 50. «Массовому бренду, чтобы чувствовать себя на российском рынке хорошо, нужно быть представленным везде: страна большая, машину нужно иметь возможность купить везде, чтобы не ехать за ней в соседний регион. Наши основные клиенты не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Они в регионах, куда мы должны прийти и открыть примерно 120 – 130 дилерских центров к 2022 году», – заявил Вадим Артамонов.

В настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 - 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».