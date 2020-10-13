Acura раскрыла подробности о кроссовере MDX нового поколения

Компания Acura, которая является люксовым подразделением Honda, опубликовала тизеры кроссовера MDX следующего поколения, официальная премьера которого состоится 16 октября нынешнего года.

Автомобиль, чей дизайн будет напоминать модель TLX, получит панорамную крышу, массивную пятиугольную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкие светодиодные фары и спортивные воздухозаборники. В самой компании утверждают, что новый MDX будет больше, чем его предшественник, хотя точных цифр в Acura не называют.

Салон нового кроссовера по своей стилистике также будет перекликаться с седаном TLX нового поколения. В частности, у MDX будет виртуальная приборная панель и отдельный планшет мультимедийного комплекса. При этом на изображениях заметен другой блок управления климатической установкой и иной селектор коробки передач.