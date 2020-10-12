Hyundai показала первые изображения «заряженного» i20 N

Вслед за спортивным хэтчбеком i20 N Line компания Hyundai опубликовала первые подробности о будущей «заряженной» модификации модели. Хот-хэтч, получивший название i20 N, отличается более агрессивным дизайном и технической начинкой.

Как пишет портал Motor.ru, Hyundai i20 N будет иметь двухцветный кузов. На изображениях представлен экземпляр, окрашенный в цвет Performance Blue, который сочетается с черной крышей, стойками, а также зеркалами заднего вида, выполненными в черном оттенке Phantom Black. «Заряженный» хэтчбек получил массивные воздухозаборники и красный передний сплиттер. Кроме того, модель оборудовали агрессивным аэродинамическим обвесом, задним спойлером и 18-дюймовыми колесными дисками.

Официальные технические характеристики новинки компания Hyundai пока не раскрывает. Однако ожидается, что переднеприводный i20 N получит 1,6-литровый турбомотор мощностью около 200 л.с. (275 Нм), который будет работать исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. До «сотни» хот-хэтч сможет разгоняться за 6,7 секунды. Максимальная скорость модели составит 230 км/ч.

По замыслу инженеров, модифицированный хэтчбек должен стать прямым конкурентом Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST. Обе модели имеют практически идентичные характеристики. Дебют Hyundai i20 N состоится до конца года. Старт продаж корейского хот-хэтча в Европе намечен на весну 2021-го.

В конце сентября компания Hyundai представила новую модель семейства N Line – i20 N Line. Хэтчбек оборудовали 1,2-литровым «атмосферником» мощностью 84 л.с. а также литровой «турботройкой» в двух вариантах мощности: 100 или 120 л.с., которая комплектуется гибридной системой и 7-ступенчатым «роботом».

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