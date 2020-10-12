Новый Nissan X-Trail запатентован в России

Nissan Rogue нового поколения, который в нашей стране носит имя X-Trail, уже встал на конвейер в США и совсем скоро появится в шоу-румах дилерских центров. Автомобиль должен появиться и в России, но произойдет это, скорее всего, только в 2021 году, когда производство новинки будет налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге, пишет издание «За рулем.РФ».

Изображения нового поколения X-Trail тем временем появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Внешность машины ничем не отличается от североамериканского Rogue. На рисунках только отсутствуют боковые зеркала заднего вида. В остальном детали внешности полностью совпадают.

Напомним, новый Nissan Rogue был представлен в июне 2020 года. Автомобиль получил кардинально другой дизайн, модернизированную платформу и широкий список электронных ассистентов. Для рынка США модель оснащается 2,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 186 л.с. и вариатором, опционально доступна система полного привода.

Между тем, в сентябре в России стартовали продажи кроссовера Nissan X-Trail 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе. Цены на Nissan X-Trail 2020-го модельного года в комплектации XE начинаются с отметки 1 млн 749 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE составит от 1 млн 968 тыс. рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 2 млн 006 тыс. рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 млн 238 тыс. рублей (для комплектации LE Yandex). В максимальной комплектации LE Top с двигателем 2,5 Nissan X-Trail обойдется в 2 млн 374 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года продажи Nissan X-Trail в России составили 14151 автомобиль (-9%), что позволило кроссоверу войти в ТОП-25 самых популярных моделей в нашей стране.

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