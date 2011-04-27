Toyota отзывает более 50 тысяч пикапов Tundra

Японский автопроизводитель Toyota отзывает 51 тысячу пикапов Tundra 2011 модельного года, проданных в США. Как сообщает AutoNews.Ru, отзыв объявлен в связи с заводским дефектом скользящей вилки – одного из элементов карданного вала. Поломка этой детали может привести к утечке трансмиссионного масла, а в самом худшем случае – к потере управляемости. Пока Toyota известно лишь об одном случае такой поломки, погибших и пострадавших не было.

В мае компания начнет рассылку приглашений в сервисные центры владельцам пикапов, в которых может наблюдаться этот дефект. По подсчетам Toyota, некачественная скользящая вилка установлена лишь в 0,5% от общего числа проданных Tundra 2011.

На прошлой неделе Toyota объявляла об отзыве более 300 тысяч внедорожников моделей RAV4 и Highlander из-за неисправности подушек безопасности. Всего за последние полтора года концерн Toyota был вынужден отозвать более 14 млн. проданных по всему миру автомобилей из-за таких дефектов, как бракованные коврики, западающие педали газа и ошибки программного обеспечения тормозной системы. Компания уже заплатила правительству США 48,8 млн. долларов в качестве штрафов за отзывы проданных автомобилей.