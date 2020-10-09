Changan привезет в Россию два новых кроссовера

Компания Changan до конца года планирует начать продажи в России кроссовера CS75 Plus, а в 2021 году ожидается новый Uni-T. Такую информацию портал «Китайские автомобили» обнаружил в соцсетях марки. В то же время, если верить smm-менеджерам бренда, намерения относительно флагманского кроссовера CS95 пересмотрены – в настоящий момент эту машину в России можно не ждать.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Changan реализовали 1021 автомобиль, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Лидером продаж остается компактный кроссовер Changan CS35 Plus с показателем 536 автомобилей. На втором месте идет полноприводный внедорожник Changan CS75FL, а замыкает тройку российских бестселлеров Changan кроссовер CS55. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Changan в нашей стране выросли в 3,7 раза и составили 4809 машин. На сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает более 90 автосалонов по всей России и СНГ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Changan, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».