АВТОВАЗ будет ежегодно выпускать по 600 тысяч автомобилей на новой платформе

АВТОВАЗ ежегодно планирует выпускать по 600 тыс. автомобилей, построенных на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Об этом говорится во внутренних документах компании, которые оказались в распоряжении портала «Дром». Указанное количество подразумевает автомобили марок и LADA, и Renault, выпускаемых на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти.

CMF-B-LS станет основным шасси для АВТОВАЗа и постепенно вытеснит собственные платформы компании (Granta, Niva), а также устаревшую B0 (Largus, XRAY, Renault моделей Logan и Sandero). Вся модельная линейка LADA будет опираться на CMF-B-LS, за исключением семейства Vesta, которое построено на своей базе, хотя и широко унифицированной с Renault. Первые товарные автомобили LADA и Renault на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS выпустят в 2021 году, на полную мощность проект должен выйти к 2025-2026 гг.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ до 2026 года выпустит 10 новых и семь рестайлинговых моделей LADA. Первые семь новинок выйдут на рынок в ближайшие два года – речь идет, в частности, о рестайлинговых семействах LADA Vesta и Largus. Остальные новинки появятся на рынке в продаже с 2023 по 2026 год – компания представит пять обновлений для текущих автомобилей и еще пять новых моделей. Пока что никакой конкретики касательно обновлений модельного ряда в компании не предоставили. Скорее всего, в первую очередь речь идет о новом поколении внедорожника LADA 4x4 NG, разработка которого ведется в настоящее время. Кроме того, АВТОВАЗ рассматривает возможность расширения коммерческой линейки LADA, в том числе за счет нового фургона под рабочим названием LADA Van. Предположительно речь идет о перелицованном исполнении «каблучка» Renault Dokker.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, в рамках которого в течение 10 лет инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.

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