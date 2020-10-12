Volkswagen отзывает в России внедорожники Touareg R-Line

Компания «Фольксваген Груп Рус» 9 октября объявила об отзыве 13 внедорожников Volkswagen Touareg R-Line, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: из-за отклонений в производственном процессе может полностью отсоединиться наружная часть накладки задней правой двери, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет заменена наружная накладка задней правой двери. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе компания «Фольксваген Груп Рус» объявляет об отзыве 57 автомобилей Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok и Caddy, изготовленных в 2008-2018 годах. Причиной отзыва стало то, что они были предсерийными. Это в свою очередь привело к отсутствию детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов. Автомобили, подпадающие под отзывную программу, подлежат выкупу у владельцев и последующей утилизации.

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».