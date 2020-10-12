КАМАЗ проводит испытания нового карьерного самосвала «Атлант»

Карьерный самосвал КАМАЗ-65805, получивший имя «Атлант», проходит тестовые заезды и определительные испытания в рамках предварительных тестирований. Также идёт отладка и настройка работы гидравлической подвески и поворота пятого моста.

Прототип автомобиля создан в рамках проекта КАМАЗа по расширению модельного ряда в сторону увеличения полной массы автомобилей и их грузоподъемности. Руководством компании было принято решение выйти в нижний класс карьерных грузовиков, работающих при добыче полезных ископаемых в карьерах, сообщает пресс-служба автопоизводителя.

Первый образец самосвала карьерного класса КАМАЗ-65805 имеет грузоподъемность 60 тонн. Самосвальная установка выполнена в скальном исполнении для перевозки горных пород. Автомобиль оснащен 12-литровым двигателем КАМАЗ-910.11 в 500 л.с. и гидромеханической автоматической коробкой передач Allison.

В самосвале применены усиленные ведущие (задние) мосты под нагрузку 21 тонна и передние оси под нагрузку 12 тонн. На третьем, четвертом, пятом мостах применена гидропневматическая подвеска, которая позволяет гибко регулировать жесткость подвески в зависимости от загрузки автомобиля, а также иметь возможность устранять крен при разгрузочных операциях. Управляемыми осями в автомобиле являются первая, вторая и пятая. Пятый мост поворачивается с помощью гидроцилиндров вокруг своей оси. Такая схема позволила добиться радиуса поворота автомобиля на уровне четырехосных автомобилей. Также автомобиль получил специальные шины с усиленным металлическим кордом и увеличенной толщиной протектора.

«Атлант сразу разрабатывался в категории Autonomous Ready, то есть он готов к тому, чтобы стать роботом после оснащения необходимой сенсорикой. Все системы автомобиля готовы к тому, чтобы управляться по CAN-шине. Двигатель, коробка передач, тормозная система, рулевое управление выполнены в исполнении, которые могут управляться электронными сигналами. Второй прототип данного автомобиля будет уже выполнен в варианте автомобиля-робота» – рассказал главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗа Сергей Назаренко.

Самосвал также будет оснащен дополнительными системами, которые будут определять специфику использования этого автомобиля в карьерах. Это системы контроля давления в шинах, крена автомобиля, перегруза, контроля наличия линий электропередач рядом с автомобилем при разгрузке кузова и система взвешивания. Кроме того, планируется оснастить автомобиль видеокамерой заднего обзора и системой кругового видеообзора, которая позволит водителю полностью наблюдать ситуацию вокруг машины во время погрузочно-разгрузочных работ.

Также автомобиль оснастят системой помощи водителю уровня 1+, которая будет включать в себя систему предотвращения столкновений и систему контроля состояния водителя. Таким образом, можно будет наблюдать за направлением взгляда водителя, за его возможным засыпанием или отвлечением. Кроме этого, автомобиль будет оснащен дополнительной системой «Виртуальный коридор», которая позволит контролировать его движение по дорогам внутри карьера. Эта система позволит минимизировать вероятность съезда самосвала с траектории движения и, как следствие, падение его с высоты.

«В ноябре-декабре «Атлант» отправится на испытания в Кузбасс на карьер к партнёру компании – АО «СДС-Уголь», где планируется провести испытания данного автомобиля при реальных перевозках угля и вскрышных пород. По результатам этого тестирования мы увидим слабые места, которые возможны у прототипа, – пояснил Сергей Назаренко. – В течение 2021 года проведем все необходимые мероприятия по доработке, усилению и исключению «детских болезней» машины, которые могут быть на первом этапе. И уже в 2023 году планируем представить опытно-промышленную партию этих автомобилей для продажи на рынке РФ. В дальнейшем планируем предложить этот автомобиль и на экспорт».

КАМАЗ-65805 стал первой моделью в сегменте камазовских карьерных самосвалов. В течение ближайших двух лет планируется вывести семейство карьерных самосвалов «Атлант» грузоподъемностью от 40 до 75 тонн в двух исполнениях – габарит и негабарит. В конце осени 2020 года будет представлена вторая, более грузоподъемная машина – негабарит, которая предназначена для работы с экскаваторами типа ЭКГ-5, ЭКГ-10.

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