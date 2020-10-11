«Россети» в 30 крупнейших городах России установят 1000 зарядных станций для электротранспорта

Ровно год назад, заявляя свою программу «30/30», предназначенную для развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, представители холдинга «Россети» вели речь о том, что до 2024 года в 30 крупных городах России и на более чем 30 магистралях будет создана сеть из «более 770» электрозаправочных станций. Речь шла о том, что на первом этапе программа охватит крупные города с населением более 1 млн человек и свяжет их транспортными коридорами, на втором этапе — города с населением от 500 тысяч до 1 млн жителей.

Прошел год, и сегодня речь идет уже о строительстве 1000 таких электрозаправочных станций. Об изменении планов компании в сторону их увеличения сообщило агентство РИА «Новости», ссылаясь на онлайн-интервью главы «Россетей» Павла Ливинского. Если учесть, что на данный момент на территории нашей страны установлено всего 250 электрозарядных станций, то планы эти по меньшей мере можно назвать «наполеоновскими».

«Да, в масштабах, может быть, Европы или Калифорнии это небольшие цифры, но для нашей страны это хороший толчок для развития электротранспорта. Задача к 2024 году - оснастить электрозарядными станциями 30 крупнейших городов нашей страны и 30 магистралей - трасс, которые идут к местам отдыха и наиболее активны с точки зрения транспортного использования», - прокомментировал положение дел Ливинский.

Напомним, что, по данным «АВТОСТАТ», на 1 июля 2020 года в России насчитывалось 7 925 легковых электромобилей. Причем, более 50% из них (суммарно) - стоят на учете в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Меньше всего электромобилей на Северном Кавказе (143) и в Северо-Западном Федеральном округе (319). Еще несколько цифр, говорящих о состоянии электрификации легкового транспорта в нашей стране. Сегодня в 18 регионах России количество легковых электромобилей в парках не превышает 10 единиц, а еще в 45 субъектах - их число составляет от 10 до 100.

Однако, ряд экспертов давно считает, что главным препятствием на пути распространения электромобилей в нашей стране является не разница в цене с бензиновыми аналогами (хотя она довольно существенна), а отсутствие развитой электрозарядной инфраструктуры, позволяющей без помех проехать из пункта А в пункт Б. По их мнению, возникает замкнутый круг: не покупаем электромобили, так как нет инфраструктуры; но зачем строить инфраструктуру, если нет спроса на электромобили?

Возможно, после нынешнего заявления «Россетей», а главное - после воплощения в жизнь программы «30/30», ситуация постепенно начнет меняться, и в структуре российского автопарка начнется активный рост экологически чистого транспорта.