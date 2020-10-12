Cadillac в сентябре увеличил продажи в России в 2,8 раза

Российские дилеры Cadillac в сентябре реализовали 245 автомобилей – в 2,8 раза больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 1023 внедорожника Cadillac, что на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба GM Россия, лидерами продаж на протяжении первых двух кварталов были кроссоверы XT5 и XT6, однако в сентябре отмечен значительный рост спроса на флагманский внедорожник Cadillac Escalade.

Как отмечается, положительную роль сыграли запуск нового сервиса онлайн бронирования и покупки, с момента запуска в апреле его посетили более 400 тыс. уникальных пользователей. Функционал сервиса позволяет не только найти и забронировать подходящую модель Cadillac в желаемой комплектации, имеющуюся в наличии в официальных дилерских центрах в России, но и воспользоваться всеми необходимыми опциями для расчетов: интерактивным кредитным калькулятором и калькулятором трейд-ин. В ближайшее время будет доступен калькулятор страховых программ. Также онлайн можно заполнить заявку дилеру на сдачу автомобиля в трейд-ин, а его стоимость будет сразу учтена при расчете кредитной программы.

В каких городах есть дилерские центры Cadillac, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».