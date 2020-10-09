Toyota RAV4 в сентябре стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в сентябре реализовали 8494 автомобиля, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Toyota на российском рынке составили 66169 машин (-11%). В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 5,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в сентябре стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли почти в 2,5 раза и составили 4146 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 2928 покупателей (-1%). В результате обе модели Toyota сохраняют лидерство в своих сегментах и входят в ТОП-15 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Стоит также отметить, что продажи обновленного пикапа Toyota Hilux в сентябре продолжили расти – на 51% до 421 машины. Обновление минивэна Toyota Alphard также способствует росту популярности этой модели, которая в прошлом месяце нашла 50 покупателей.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».