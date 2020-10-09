Fresh Auto в сентябре перевыполнила план продаж

Компания Fresh Auto в сентябре выполнила план продаж автомобилей на 104%, из которых доля новых машин составила 13%. Результаты могли бы быть и выше, но дефицит склада является сдерживающим фактором для Fresh Auto, как и для большинства игроков рынка, сообщает пресс-служба дилера.

Традиционно лидерами по объему реализации автомобилей в сентябре стали Ростов-на-Дону и Воронеж. При этом Воронежу удалось нарастить долю проданных автомобилей и приблизиться к показателям Ростова, сократив разрыв до 11 машин.

В сентябре наиболее востребованным сегментом в направлении автомобилей с пробегом вновь стал массовый – более 70%. Это связано с тем, что именно этих автомобилей сейчас больше в наличии, спада по авто других ценовых категорий пока нет, по-прежнему сохраняется отложенный спрос. При этом в компании Fresh Auto наблюдается дефицит по многим брендам в сегменте новых автомобилей, в большей степени он ощущается в рамках модельного ряда Haval и KIA.

Онлайн-продажи в сентябре показали отрицательную динамику и снизились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Их доля составила 17%. Однако в компании Fresh Auto по-прежнему видят перспективу в дистанционных продажах авто и надеются в октябре реализовать онлайн не менее 20% от всех проданных автомобилей.

«Несмотря на то, что в сентябре компания выполнила план на 104%, в октябре мы также планируем реализовать 2900 автомобилей. В существующих реалиях мы склонны трезво оценивать состояние авторитейла: докризисных показателей рынку удастся достичь в случае стабилизации валюты. А этого стоит ожидать не раньше 2021 года», – комментирует основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

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