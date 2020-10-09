«IT-революция - 2020»: конкурс IT-решений для автобизнеса – важно мнение каждого.

Развитие цифровых технологий подталкивает дилеров к тому, чтобы активнее пользоваться IT-разработками как для удаленной работы с клиентами, так и внутри самого дилерского центра. Сегодня уже очевидно, что «удалёнка» останется с нами надолго, и есть смысл ознакомиться с теми решениями, которые помогут сохранить и развить автомобильный бизнес. Где можно узнать об этих разработках? Например, на форуме «IT-революция в автобизнесе - 2020», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет в онлайн-формате 27-28 октября.

В рамках этого мероприятия пройдет конкурс IT-решений для автобизнеса, которые предназначены для:

- управления бизнес-процессами дилерского центра,

- реализации автомобилей,

- организации работы склада,

- автосервиса,

- подбора запчастей,

- автоматизации приемки и осмотра автомобилей.

Кроме того, здесь же будут представлены кейсы для рекламной аналитики и таргетинга, рекламные платформы, а также решения для увеличения конверсии, сегментации клиентов и многое другое.

В этом году победителей конкурса может быть два – одного выберет экспертное жюри, а другого - аудитория форума. Для этого голосование на сайте форума будет продлено на сутки, до 29 октября.

Вы тоже сможете высказать свое мнение. Оно очень ценно для нас!

Если вы пишете кейсы для продажи автомобилей, приглашаем вас принять участие в конкурсе и рассказать о вашем продукте целевой аудитории.

Пройти бесплатную регистрацию на форум можно здесь.