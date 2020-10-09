Во Владивостоке открылся первый дилерский центр Mitsubishi в новом формате

Во Владивостоке открылся дилерский центр Mitsubishi Motors компании «Автомир Приморье». Он стал вторым официальным центром ГК «Автомир» в Приморье (первый в Хабаровске).

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», внешний облик и интерьер дилерского центра выполнен в соответствии с обновленным глобальным дизайном Mitsubishi. В интерьере и экстерьере доминируют черный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки.

Дилерский центр имеет общую площадь 3500 кв.м, включая ремонтную зону (слесарный и кузовной цеха). Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Eclipse Cross и L200. Дилерский центр предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью более 1500 кв.м организованы 2 поста активной приемки, 9 постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 2500 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

«Приморский край – один из самых лояльных регионов по отношению к японским автомобилям. В порт Владивостока приходят паромы с нашими моделями ASX, Eclipse Cross, L200. Доля Mitsubishi в Приморском крае – 4,4%, а доля в эффективном сегменте SUV – 7%», – отметил президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба.

В каких еще городах есть дилерские центры Mitsubishi, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».