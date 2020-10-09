Новый Volkswagen Polo получит опциональный пакет «Спорт»

Внешне пакет «Спорт» выделяется 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками Torsby, спортивной решеткой радиатора, боковыми зеркалами и задним спойлером, окрашенными в черный цвет, затемненными задними фонарями. В пакет входят задние дисковые тормоза. Кроме того, для заказа опционально доступна крыша, выполненная в черном цвете.

Компания Volkswagen расширяет набор дополнительного оборудования для нового поколения бестселлера Polo . Теперь для модели в комплектациях Respect, Status и Exclusive стал доступен новый опциональный пакет «Спорт». Производство нового Polo с пакетом «Спорт» начнется в декабре 2020 года, а в продажу автомобили поступят в январе 2021 года. Цены будут объявлены позже, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Отличительными особенностями салона Volkswagen Polo, оснащенного пакетом «Спорт», стали спортивные передние сиденья с эксклюзивной тканевой обивкой и подогревом (подогрев задних сидений предлагается как опция), красная строчка элементов интерьера, декоративные вставки в спортивном стиле, накладки на педали и пороги, черная обивка потолка, спортивный мультируль с кожаной обивкой, тонировка задних стекол, тканевые салонные коврики с красной строчкой, задний центральный подлокотник, а также задняя спинка, складываемая в пропорции 60:40.

Новый Polo представлен теперь в новом кузове лифтбек и по сравнению с предыдущим поколением модели заметно вырос в размерах: его габариты составляют 4469x1706x1471 мм. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 70 литров – до 530 литров.

Автомобиль получил полностью измененный дизайн и стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. В топовой комплектации Exclusive дизайн экстерьера дополняет хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.

Новый Polo предлагается с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG.

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