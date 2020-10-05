Mercedes-Benz запатентовал в России внешность обновленного седана E-Class

Компания Mercedes-Benz получила в России свидетельство на промышленный образец обновленного седана E-Class.

Как пишет «Российская газета», обновленный Mercedes-Benz E-Class был представлен в марте 2020 года. После рестайлинга модель визуально дистанцировалась от флагманского седана S-Class, обзавелась матричными светодиодными фарами, а также получила современный информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя большими дисплеями и функцией дополненной реальности.

В обновленный набор электронных ассистентов вошел адаптивный круиз-контроль с регулировкой скорости по данным системы навигации или дорожных знаков, а также автоматическая система движения в пробке с функцией старта и полной остановки.

Обновленная линейка двигателей Mercedes-Benz E-Class в Европе включает набор бензиновых моторов мощностью от 156 до 376 л.с., а также дизелей, развивающих от 160 до 330 л.с.

Седан Mercedes-Benz E-Class для российского рынка выпускают на предприятии концерна Daimler в подмосковном Есипово. Стоимость модели составляет от 3 млн 800 тыс. рублей. Автомобили российского производства оснащаются бензиновым двигателем мощностью 197 л. с. или дизельным агрегатом с отдачей 194 л.с. Оба мотора работают вместе с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Какие модели появятся на российском рынке до конца текущего года? Подскажет «Календарь новинок».