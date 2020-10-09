Правительство в 2021 году направит на поддержку авторынка 15 млрд рублей

Правительство номинально увеличивает господдержку спроса на автомобили в 2021 году – в бюджете на нее заложено 14,9 млрд рублей против 12,5 млрд на этот год. Однако фактически в течение 2020 года благодаря дополнительным решениям правительства на льготные автокредиты и лизинг было выделено 33 млрд рублей. Лизинговые компании надеются, что в 2021 году власти будут действовать аналогично. В противном случае выделенных денег не хватит и на полгода работы программ, пишет газета «Коммерсант».

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, программы поддержки спроса традиционно ориентированы на бюджетный сегмент, который наиболее подвержен негативному влиянию кризиса. При этом прогнозировать ситуацию на рынке в начале следующего года сложно. Пока в ценах на машины еще не полностью учтено ослабление рубля: по мере повышения цен потребители будут стараться успеть купить автомобиль, что поддержит спрос на какое-то время, полагает эксперт.

Напомним, в настоящее время спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Также действуют программы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и новая программа «Доступная аренда», которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Как сообщалось ранее, правительство планирует в ближайшие три года сократить программу промышленных субсидий автопроизводителям из-за ожидаемого снижения объемов производства.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».