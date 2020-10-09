Jaguar Land Rover открыл в Москве обновленный дилерский центр «Major Новая Рига»

В Москве открыт дилерский центр Jaguar Land Rover «Major Новая Рига», который был переоформлен в соответствии с фирменным стандартом британского автопроизводителя – ARCH и снова начал принимать клиентов. Концепция ARCH подразумевает дизайнерское оформление фасадов дилерских центров в виде торжественных арок: ключевой здесь является зона, в которой представлены автомобили, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Дилерский центр «Major Новая Рига» занимает площадь 4337 кв.м и позволяет разместить в шоу-руме весь модельный ряд Jaguar и Land Rover. Автосалон включает отдел продаж, цифровой конфигуратор моделей и комплектаций, зоны приемки и выдачи автомобилей, зону аксессуаров и сувенирной продукции, а также клиентскую зону. На втором этаже здания представлены автомобили с пробегом, реализуемые в рамках программы Approved. В сервисной зоне располагаются 20 постов обслуживания и склад запасных частей. Для товарных автомобилей и автомобилей клиентов предусмотрена охраняемая парковка. Дилерский центр находится на территории комплекса Major City и предлагает гостям зоны отдыха с ресторанами и кафе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 4838 автомобилей (-34%). Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 4164 внедорожника Land Rover – на 31% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 674 единицы (-49%), согласно данным АЕБ.

В каких еще городах есть дилерские центры Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры»