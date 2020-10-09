Бренд CHERYEXEED назначил первых дилеров в России

Бренд CHERYEXEED выстраивает в России свою дилерскую сеть, и первые дилерские центры марки уже работают в техническом режиме. Старт продаж автомобилей премиального бренда CHERYEXEED запланирован на октябрь 2020 года, сообщает пресс-служба китайской марки. Напомним, первым появится на рынке среднеразмерный кроссовер TXL, а в следующем году ожидается новый кроссовер VX.

На сегодняшний день дилерская сеть CHERYEXEED состоит из 15 центров, расположенных в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Кемерово и Иркутск. Среди партнеров CHERYEXEED лидирующие и динамично развивающиеся представители автомобильного бизнеса: Major Auto, ГК «Обухов», компания «Элан-Моторс», компания «ИнтерАвтоТим», компания «АС-Авто» и другие.

Автосалоны марки предлагают полный комплекс услуг по продаже автомобилей, сервисному обслуживанию, реализации оригинальных запчастей и аксессуаров, а также предоставляют услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, работают по программе CHERYEXEED Trade-in. Сервисные центры оснащены самым современным оборудованием для проведения диагностических и ремонтных работ. Технические специалисты прошли обучение по специальной программе CHERYEXEED.

До официального старта продаж автомобилей CHERYEXEED желающие уже сейчас могут посетить дилерский центр, получить консультацию специалистов и записаться на тест-драйв или оставить свою заявку на официальном сайте www.cheryexeed.ru.

В планах CHERYEXEED дальнейшее построение и развитие дилерской сети по пути интенсификации – увеличить свое количественное присутствие в крупных городах и расширить географию.

«Дилерская сеть марки CHERYEXEED будет постоянно расширяться. Уже сейчас мы ведем переговоры с кандидатами в других городах», – рассказал директор по развитию бренда CHERYEXEED и региональный директор по продажам и развитию бизнеса Chery Геннадий Баранов.

Полный список официальных дилеров Chery (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».