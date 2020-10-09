АВТОВАЗ и КАМАЗ повышают зарплату работникам

АВТОВАЗ с 1 октября индексировал тарифные ставки и оклады работников компании (за исключением менеджмента) на 3,5%.

Как отметил вице-президент по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрий Михаленко, несмотря на отрицательные производственные и экономические показатели предприятия (падение российского автомобильного рынка, продаж LADA и выручки Группы), при принятии данного решения учитывались показатели инфляции, рост величины прожиточного минимума, рост потребительских цен на товары и услуги.

В свою очередь, председатель профкома профсоюзной организации АВТОВАЗа Александр Кучиков обратился к администрации с просьбой рассмотреть возможность принятия аналогичного решения и в дочерних обществах.

По итогам девяти месяцев 2020 года АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 227661 автомобиль LADA, что на 14% ниже показателя годичной давности. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 20,8% против 20,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Между тем, с 1 октября произведена индексация тарифов и окладов работников подразделений и организаций группы технологической цепочки КАМАЗа на 5%. Повышенную заработную плату за первую половину месяца (аванс) работники получат уже 29 октября, сообщает пресс-служба предприятия. Напомним, предыдущая индексация тарифов и окладов работников КАМАЗа была произведена в ноябре 2019 года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года реализация «КАМАЗов» на российском рынке составила 16569 единиц техники (-4,1%).

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