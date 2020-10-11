Итальянский авторынок в сентябре показал рост впервые с начала года

Автомобильный рынок Италии в сентябре увеличился на 9,5% и составил 156132 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительный результат зафиксирован впервые с начала года. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Италии составила 966017 единиц (-34,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в сентябре реализовал 23134 машины (+19,1%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 3,9% и составили 13578 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 11012 реализованных автомобилей (+75,3%). Замыкают пятерку лидеров Ford (10657 шт., +11,9%) и Toyota (8962 шт., +14,7%).