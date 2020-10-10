Британский авторынок в сентябре достиг 20-летнего минимума

Британский авторынок в сентябре снизился на 4,4% и составил 328041 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), несмотря на традиционный для этого месяца всплеск продаж, связанный с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства, минувший сентябрь стал худшим с 1999 года. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 243 тыс. 656 единиц (-33,2%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в сентябре стал Ford, реализовавший 28252 автомобиля (-13,1%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 27328 машин (+39,2%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 23552 проданных автомобиля (-22,6%). Замыкают пятерку лидеров Audi (21893 шт., +71,8%) и BMW (21225 шт., -23,7%).