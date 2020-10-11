Продажи автомобилей KIA с пробегом в сентябре выросли на 34%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам сентября реализовали 961 такую машину, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2020 года было реализовано 6 тыс. сертифицированных автомобиля KIA с пробегом (+3%), сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 124 официальных дилера KIA в России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.