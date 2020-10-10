Skoda в сентябре увеличила продажи в России на 31%

Российские дилеры Skoda в сентябре реализовали 9616 автомобилей – на 31% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи чешской марки в нашей стране составили 65163 машины, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 4,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в сентябре стал компактный лифтбэк Rapid второго поколения с показателем 3749 реализованных автомобилей. Второе место по популярности заняла модель Octavia, чьи продажи увеличились на 77% и составили 3597 единиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения. Начальная цена для базовой версии Active Plus 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 млн 338 тыс. рублей. Первым в России появится более мощный вариант с двигателем 1.4 TSI/150 л.с. стоимостью от 1 млн 398 тыс. рублей.

Как говорит руководитель отдела продаж «Сигма Сервис» Георгий Коновалов, Skoda Octavia в новом поколении А8 – это принципиально новый автомобиль, который по всем показателям превосходит своих конкурентов. Новая Octavia выросла как и технически, так и опционально – начиная с этой модели Skoda переходит на новый премиальный уровень.

«Skoda Octavia представляет самую богатую линейку моторов и вариантов различных комплектаций, и это одно из ключевых преимуществ автомобиля на рынке – клиент может выбрать то, что ему действительно нужно, не переплачивая за опции, без которых он может обойтись», – отмечает, в свою очередь, руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Skoda Каширка Владимир Волженский.

В каких городах есть дилерские центры Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры»