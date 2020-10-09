LADA 4x4 лишилась самой дорогой версии

АВТОВАЗ в начале октября перестал принимать заказы на внедорожник LADA 4x4 в версии Bronto, которая была самой экстремальной и дорогой версией модели. Как сообщили порталу «Лада.Онлайн» в пресс-службе АВТОВАЗа, таких машин в наличии практически не осталось, но как только эта модификация появится на складах у дилеров, LADA 4x4 Bronto вновь будет доступна для покупки.

Напомним, серийное производство LADA 4x4 Bronto началось летом 2017 года. Созданием этой модификации занималась компания «ВИС-Авто» (дочернее предприятие АВТОВАЗа). Этот внедорожник имеет ряд отличительных особенностей. Например, увеличенный дорожный просвет (с 205 мм до 240 мм), самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, усиленные пружины, амортизаторы с увеличенными ходами и др. Внедорожник LADA 4x4 Bronto предлагался в четырех комплектациях по цене от 742,9 тыс. рублей до 806,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал производство новой специальной серии [BLACK], которую в скором временив, в частности, пополнит внедорожник LADA 4х4 Urban. Автомобили в специальном исполнении [BLACK] отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с насыщенными цветами кузова.

По итогам девяти месяцев 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 19391 автомобиль, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».