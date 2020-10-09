Дилеры рассказали, насколько подорожают автомобили из-за ослабления рубля

Несмотря на то, что цены на автомобили большинства марок с сентября были увеличены, очередное падение курса рубля вновь заставляет автопроизводителей переписывать прайс-листы.

Как отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, в обычное время повышение цен происходит 1-2 раза в год (в зависимости от бренда), сейчас практически каждый месяц дорожают какие-то отдельно взятые модели. Цены растут на наиболее ходовые модели и комплектации, а автомобилей, стоимость которых не повышается, практически нет на рынке и на складах дилеров. Сильнее подорожают импортные бренды, рост цен автомобилей локальной сборки будет более сдержанным.

По оценкам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, на сегодняшний день из-за обвала рубля стоимость новых автомобилей увеличилась на 3-10% в зависимости от сегмента. Скорее всего, ввиду отсутствия укрепления российской валюты, а также намечающейся новой волны коронавируса и ограничений в связи с пандемией, к зиме стоит ожидать очередного обновления прайсов. Автомобили могут подорожать к концу года еще на 5-10%.

«Сложно предположить, как изменится конкурентная среда вследствие подорожаний. Думаю, позиции никак не поменяются. Все бренды повышают цены приблизительно на один и тот же процент, соответственный своему сегменту. Смены лидеров не произойдет. Смею предположить, что уменьшится количество клиентов – люди уйдут от премиального к более бюджетному классу. Спрос увеличится на автомобили не столь высокого сегмента, но более дорогих моделей и комплектаций», – полагает руководитель отдела продаж «АВИЛОН. Volkswagen» Максим Васильев.

Подробнее о влиянии курса рубля на ценовую политивку автопроизводителей в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».