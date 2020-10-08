Продажи новых китайских автомобилей в России выросли на 91%

В сентябре 2020 года в России было реализовано в общей сложности почти 6,8 тысячи новых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АЕБ, это на 90,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Отметим, что в целом российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране по итогам сентября показал более скромную динамику (+3,4%).

Вся пятерка лидеров китайского сегмента демонстрирует рост, который выражается у кого-то двузначными, а у кого-то и трехзначными цифрами. Так, сентябрьский лидер этого сегмента на российском рынке - Geely - реализовал 2 178 автомобилей, превысив результат годичной давности на 171%. На втором месте находится Chery - за месяц новые автомобили этого бренда приобрели 1490 россиян, что на 148% больше, чем в сентябре 2019 года. На 21% выросли продажи Haval, который занял третье место по объемам реализации, у бренда зафиксирован показатель 1422 экземпляра.

В пятерку лидеров вошли также Changan и FAW c результатами 1021 и 363 автомобиля соответственно. При этом у Changan отмечается рост в 3,6 раза, у FAW - на 73%. Результаты остальных китайских брендов на фоне первой пятерки выглядят намного скромнее по сравнению с лидерами, и некоторые из них продемонстрировали падение (Lifan, Brilliance, Zotye).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что и по итогам 9 месяцев нынешнего года реализация новых автомобилей китайских брендов демонстрирует хороший рост. Так, за январь-сентябрь их продажи выросли на 39,9% до 26,1 тыс. экземпляров. И это при том, что по итогам 9 месяцев в целом российский рынок легких и легких коммерческих автомобилей, по данным АЕБ, показал падение (-13,9%).

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