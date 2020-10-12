ТОП-10 самых распространенных автомобилей в Санкт-Петербурге

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 1,7 млн легковых автомобилей. Львиную долю (83,5%) из них занимают иномарки, которых в парке числится 1,4 млн единиц. На автомобили отечественных марок, соответственно, приходится 16,5% (0,3 млн ед.).

Самым распространенным автомобилем в Санкт-Петербурге является Ford Focus, таких машин в парке зарегистрировано 47,5 тыс. экземпляров. Следом идет Hyundai Solaris с результатом 39,7 тыс. шт., замыкает первую тройку рейтинга Volkswagen Polo (38,3 тыс. шт.). Четвертым стал еще один «кореец» - KIA Rio (36,9 тыс. шт.), а на пятом месте расположился чешский лифтбек Skoda Octavia (33,7 тыс. шт.).

Далее следуют Renault Logan (30,0 тыс. шт.) и LADA 2107 (24,8 тыс. шт.), а замыкают ТОП-10 три кроссовера – Volkswagen Tiguan (22,7 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (22,4 тыс. шт.) и Renault Duster (21,8 тыс. шт.).

Ранее эксперты опубликовали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в Москве.

Какова структура парка в других городах России, можно узнать в специальном отчете «AUTOSTAT RADAR REPORT»