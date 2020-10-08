Экспорт легковых автомобилей в январе-августе упал на 45%

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь месяцев 2020 года снизился на 45% и составил 40,4 тыс. единиц на общую сумму 609,4 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в августе на внешние рынки было отправлено 3,8 тыс. автомобилей (-36,6% к июлю) на 58,6 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-августе упал на 16,3% и составил 7,3 тыс. машин на 186 млн долларов. В августе за рубеж было поставлено порядка 900 грузовиков (+25,2% к июлю) на 19,7 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault Россия в сентябре начала поставки нового Kaptur в страны СНГ. А «Группа ГАЗ» вышла на рынок Вьетнама с линейкой коммерческих автомобилей «ГАЗель Next».

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