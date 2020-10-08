УАЗ открывает автомобильный онлайн-шоурум

Ульяновский автозавод расширяет список фирменных онлайн-сервисов и представляет новую многофункциональную площадку для приобретения автомобилей через Интернет. Все актуальные предложения сконцентрированы на отдельной странице официального сайта uaz.ru/onlinesales.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, после уточнения желаемой модели клиент с помощью удобных фильтров может упорядочить поиск автомобиля по ряду интересующих параметров: определенным городу и дилерскому центру, модификации, комплектации, году выпуска, цвету. И, выбрав наиболее подходящий вариант, ознакомиться с его подробными техническими характеристиками, уровнем оснащения, а также формирующими финальную цену предложениями. В частности, при бронировании УАЗ в онлайн-шоуруме покупатель получает дополнительную скидку 20 тыс. рублей.

Помимо возможности выбора и резервирования конкретного автомобиля из перечня имеющихся в наличии машин всего модельного ряда, новый ресурс предоставляет обширный список сопутствующих услуг. При желании можно тут же заполнить онлайн-форму, отправить заявление и получить одобрение кредита в банках ВТБ и «Сбер Банк», стать участником лизинговой программы от «Совкомбанк Лизинг» или оформить страховой полис в СК «Согласие». Кроме того, простой формуляр позволяет оперативно сделать предварительную оценку сдаваемого с трейд-ин личного транспортного средства.

В завершение сессии требуется лишь подтвердить бронирование нажатием соответствующей кнопки меню на странице и внести онлайн-предоплату в размере 15 тыс. рублей. После обработки запроса с клиентом связывается представитель дилерского центра для уточнения удобного времени приезда в выбранный автосалон для проведения финальной сделки. И в условленный день претендент становится обладателем нового автомобиля УАЗ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 3805 автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 21618 ульяновских внедорожника (-18%). В результате рыночная доля УАЗа составила 2,0% против 2,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

В каких городах есть дилерские центры УАЗ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».