Импорт легковых автомобилей в январе-августе упал на 34%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2020 года снизился на 34,2% до 129,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 2 млрд 933,5 млн долларов. При этом в августе было импортировано 18,5 тыс. машин (+8,3% к июлю) на 396,1 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-августе упал на 33,5% до 12,4 тыс. машин общей стоимостью 647,7 млн долларов. Из них 2,1 тыс. грузовиков (+18% к июлю) на 81,8 млн долларов были поставлены в нашу страну в августе.

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