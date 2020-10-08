На Дальнем Востоке появятся новые лаборатории для проверки автомобилей. Еще полгода назад было всего четыре аккредитованных лаборатории. Сегодня в Приморском крае 10 аккредитованных лабораторий, которые имеют материально-техническую базу и экспертный кадровый состав для оказания услуг по оценке соответствия транспортных средств ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», сообщает пресс-служба Росстандарта.

Данные мощности позволяют провести оценку 90 тыс. автомобилей в год (около 7,5 тыс. в месяц). Еще 5 лабораторий будут аккредитованы в ближайшее время. Их запуск увеличит пропускную способность на 50 тыс. автомобилей в год (около 4 тыс.в месяц). Стоит отметить, что ввоз автомобилей в ДФО за три квартала 2020 года составил около 70 тыс. единиц.

Также принято решение о запуске совместно с АО «Электронный паспорт» с 1 декабря 2020 года пилотного проекта по оформлению свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в электронной форме. Такая система позволит значительно снизить трудозатраты лабораторий при оформлении ЭПТС на автомобили и ускорить оформление всех необходимых документов, поскольку данные из СБКТС будут автоматически переноситься в систему ПТС. Напомним, что совместно с АО «Электронный паспорт» успешно реализуется проект по переводу ОТТС в электронный формат. Сегодня большинство этих документов оформляется в электронном виде.

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