С 1 ноября в России перестанут оформлять бумажные ПТС

Меньше месяца осталось до 1 ноября 2020 года - даты, с которой в нашей стране перестанут оформлять бумажные паспорта транспортных средств. Переход на электронные версии документа готовился не один год.

Напомним, что в ноябре 2018 года в России было оформлено всего 42 электронных паспорта ТС, причем только с 11 из них были произведены полноценные регистрационные действия. Остальные 31 можно считать пробными - необходимыми для того, чтобы вся цепочка участников системы заработала без ошибок и сбоев. Однако к ноябрю 2019 года электронных ПТС было больше 100 тысяч, а на сегодняшний день, 8 октября 2020 года, в системе зарегистрировано уже более 1 млн 267 тысяч паспортов в России и 936 - в Белоруссии (в которой процесс перехода на ЭПТС начался гораздо позже и сейчас только набирает обороты).

При этом заявлено, что бумажные версии документа автовладельцу совсем не обязательно переводить в электронный формат, они останутся в хождении и будут иметь такую же силу, что и электронные. А вот новые автомобили (отечественного производства) выпускаются уже только с ЭПТС, а ввезенные из-за границы - оформляются в специальных подразделениях и лабораториях.

Напомним, что перевод с бумажных носителей на современные электронные сделан для того, чтобы каждый автомобиль имел более прозрачную историю на авторынке и чтобы с ним было легче осуществлять регистрационные действия, избегая ошибок, связанных с «человеческим фактором». На данный момент в ЭПТС содержатся подробные данные об автомобиле: масса, мощность двигателя и другие технические характеристики, VIN-номер, данные о пробеге, сведения о прохождении техосмотра, наличие каких-либо ограничений при покупке/продаже, которые вносят банки, лизинговые компании. Вся эта информация находится не в открытом доступе, а в отдельной системе электронных паспортов.

Что касается будущего, то управляющий директор АС «Система электронных паспортов» Борис Ионов не раз рассказывал, какое практическое применение сможет иметь система электронных паспортов, когда она заработает в полном объеме. Это и создание системы электронных одобрений, и возможность заключать электронные договоры купли-продажи, и возможность автоматического оформления Европротокола при ДТП, электронный Техосмотр автомобиля и многое другое. А представители Россстандарта в свое время видели в наличии такой Системы возможность информировать автовладельцев об отзывных компаниях точечно и контролировать процесс, а соответственно, работать на профилактику ДТП.